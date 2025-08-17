Fenerbahçe ve Göztepe Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe ve Göztepe Golsüz Berabere Kaldı

17.08.2025 01:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 0-0 berabere kalırken, her iki teknik direktör maçın değerlendirmesini yaptı.

SÜPER Lig'in 2'nci haftasında Göztepe sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov değerlendirmelerde bulundu.

Jose Mourinho, fazla pozisyon üretememekte rakibin hakkını teslim ettiğini söyledi. Göztepe'nin çok iyi bir savunma yaptığını dile getiren Portekizli, "Burada rakibin hakkını vermek gerekiyor. Fazla pozisyon üretemedik diye eleştiri vardı ama biz bir duvara karşı oynadık. Göztepe duvar gibi savunma yaptı. Savunma oyuncuları 1.91, 1.90, 1.89 boyunda. Orta saha oyuncuları çok fazla koşuyor. İkili mücadelelerde ısırarak oynadılar. Onlara karşı oynamak zordu. Top havada olduğu için oyunda baskı yapamadık. Rakip bu şekilde uzun top oynuyor. Biz nasıl baskı yapabiliriz ki. Bu tarz maçlar istemeyeceğimiz oyun tarzı. Her teknik adamın farklı fikirleri vardır. Göztepe'ye saygı duyuyorum, 1 puanı hak ettiler. Son dakikada penaltıyı atsaydık, kazanacaktık. Bu sonuçtan dolayı mutlu değilim" dedi.

JOSE MOURINHO: DUVARI AŞAMADIK

Göztepe'yi iyi analiz ettiğini de sözlerine ekleyen Mourinho, "Göztepe'yi çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Onları geçen seneden beri analiz ediyorum. Göztepe'den oyuncu ayrılsa bile aynı oyuncu profili alıyorlar. Geriden oyun kurmak kolaydı çünkü rakip baskı yapmıyordu. Bizim için zor olan duvarı aşmaktı" diye konuştu.

Mourinho, kadroya alınmayan stoper Çağlar'ın ise fiziksel olarak sorun yaşadığını, bu yüzden kadroya dahil olmadığını sözlerine ekledi.

STANIMIR STOILOV: RAKİBE GOL FIRSATI VERMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise maçın iki takım adına da zorlu geçtiğini dile getirdi. Fiziksel mücadeleye dayalı bir maçın olduğunu anlatan Bulgar teknik adam, "Biz iki net fırsat yakaladık. Rakibimize de kalemize yakın durumlarda gol fırsatı vermedik. Fenerbahçe son dakikada penaltı kaçırdı. Ancak biz hücumda daha özgüvenli olmalıyız. Ön bölgedeki oyuncularımız fiziksel ve psikolojik olarak gelişmeli. Her gün daha iyi olmak için çalışıyoruz" dedi.

'HÜCUMDA DAHA ÇOK GELİŞMELİYİZ'

Takımın hücumdaki potansiyelini artırmaları gerektiğini belirten Stoilov, "Savunma anlamında bugün iyiydik, son iki maçta da iyiydik ancak önde de fırsatları değerlendirmeliyiz. En yüksek potansiyelimize henüz ulaşmadık. Savunma anlamında iyi iş çıkardık. Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var, onlara karşı çok iyi savunma yaptık. Orta sahalarımızla, santrforlarımızla takım halinde savunmayı gerçekleştirdik ama hücumda daha iyi olmalıyız. Penaltı kurtaran Lis konusunda analiz yapmak için çok erken. Lis iyi işler çıkardı. Ancak geçen sezona baktığımız da o bile gösterdiği performanstan memnun değildir. Bütün oyuncular sürekli gelişmeli. Bu konuda yapılacak iyi analizler olduğunu düşünüyorum" cümlelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Göztepe Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 01:20:16. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Göztepe Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.