Fenerbahçe, VIP Koltukları Standart Tribüne Dönüştürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, VIP Koltukları Standart Tribüne Dönüştürüyor

12.06.2026 10:25
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Fenerbahçe, Chobani Stadı'ndaki VIP koltukları standart tribün düzenine dönüştürecek.

Fenerbahçe Kulübü, Chobani Stadı Maraton Alt E Tribünü'ndeki yaklaşık 370 VIP koltuğun standart tribün koltuk düzenine dönüştürüleceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, çalışmanın kongre üyelerinden ve taraftarlardan gelen bildirimler doğrultusunda ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kongre üyelerimizden ve taraftarımızdan gelen bildirimler doğrultusunda; Maraton Alt E Blok'un (özel VIP bölüm) tribün bütünlüğünü bozduğu ve stat atmosferini olumsuz etkilediği görülmüştür. Fenerbahçe'mizin 120. yılında hedeflediğimiz şampiyonluk doğrultusunda, Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde daha güçlü ve bütüncül bir tribün atmosferinin oluşturulması amacıyla Maraton Alt E Blok'un mevcut yapısına ilişkin çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda, ilgili bölümde yer alan kombine sahipleriyle kulübümüz temsilcileri bire bir görüşmeler gerçekleştirmiş ve planlanan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapmıştır. Kombine sahiplerinin önemli bir bölümü söz konusu düzenlemeyi anlayışla karşılamış ve kulübümüzün hedefleri doğrultusunda desteklerini ifade etmiştir. Yapılacak renovasyon çalışması kapsamında 370 civarında VIP koltuk, standart Maraton Alt tribün koltuk düzenine dönüştürülecek ve böylece ilgili bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaşacaktır."

Kongre üyeleri, taraftarlar ve kombine sahipleriyle yapılan görüşmelerin sonucunda düzenlemenin ivedilikle hayata geçirileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Söz konusu renovasyon çalışmasının tüm maliyeti yönetim kurulumuz tarafından karşılanacak olup kulübümüz bütçesine herhangi bir ilave yük oluşturmayacaktır. İnşaat ve renovasyon çalışmalarına bugün başlanacak olup ilk resmi müsabaka öncesinde tamamlanarak tribün kullanıma hazır hale getirilecektir. Maraton Alt E Tribün'de yer alan mevcut kombine sahiplerinin aynı bölgede yerlerini koruyabilmeleri adına azami hassasiyet gösterilecek, gerekli planlama ve yerleşim çalışmaları bu doğrultuda yürütülecektir. Öte yandan, geçmiş dönemde uygulanan bilet devir esasları da yeniden değerlendirilmekte olup tribün devamlılığının ve maç günü atmosferine aktif katılımın güçlendirilmesi amacıyla maraton alt tribün standartlarına uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır. Stadımızda oluşturacağımız güçlü atmosferin takımımızın şampiyonluk hedefine önemli katkı sağlayacağına inanıyor, bu süreçte desteklerini esirgemeyen kongre üyelerimize, taraftarlarımıza ve kombine sahiplerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik için şampiyon olacağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, VIP Koltukları Standart Tribüne Dönüştürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülşah Altas Gülşah Altas:
    güzel karar ?? taraftarın sesini dinlemek önemli ?? bu şekilde daha iyi bir atmosfer oluşacak stadyumda ??? eminim ki bu da takıma moral verecek maçlarda oyuncuları destekleyelim hep birlikte ?? fenerbahçe'nin başında layık adamlar var sonunda ?? 0 0 Yanıtla
  • Aysel Dogrusoz Aysel Dogrusoz:
    bu karardan çok memnunum çünkü şu vip koltuklar hayvanların yaşadığı stadyumdan daha güzel hani stadyumlarda bazen hayvanlara zarar verilir ya bu şekilde alanı daha geniş kullanabiliriz çok saçma bir şeydir ama yine de güzel olmuş bu karar taraftarlar için iyi bir hamle olmuş bence fenerbahçe yönetimi bu sefer doğru adım attı 0 0 Yanıtla
  • Necip Akça Necip Akça:
    vay be işte buna diyorum akıllı yönetim taraftarın sesini dinliyo ve harekete geçiyo alhamdulillah fenerbahçe'mizin başında akılı insanlar var inşallah bu atmosfer takımın şampiyonluğuna da yansır 0 0 Yanıtla
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