Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti

26.06.2023 19:29

Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif etti. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Fildişili futbolcunun yeni durağı merak konusu.

Fenerbahçe transfer çalışmaları kapsamında Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif etti. Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Fildişili futbolcunun yeni durağı merak konusu.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPTI

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'da yer alan habere göre, sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 6 milyon eurodan fazla maaş teklif ettiği kaydedildi.

SUUDİLER DEVREYE GİRDİ

İsmi bir süredir Süper Lig devi Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldıza Suudi Arabistan'dan 12 milyon eurodan fazla teklifler de yapıldı.

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Wilfried Zaha, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Wilfried Zaha'ya yıllık 6 milyon eurodan fazla teklif etti - Son Dakika
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