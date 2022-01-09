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Fenerbahçe, yarın Adana Demirspor'u konuk ediyor - Son Dakika

Fenerbahçe, yarın Adana Demirspor'u konuk ediyor

09.01.2022 09:01
Fenerbahçe, yarın Adana Demirspor'u konuk ediyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde ilk yarıyı beklentinin oldukça gerisinde kapatan sarı-lacivertliler, 32 puanla 4. sırada bulunuyor.

Teknik direktörleri Vitor Pereira'nın ayrılışının ardından henüz yeni bir teknik adamla anlaşamayan Fenerbahçe'de Adana Demirspor'a karşı kulübede Zeki Murat Göle görev yapacak.

Tek eksik Altay

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde tek eksik kaleci Altay Bayındır. Genç kaleci yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Mergim Berisha'nın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

5 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesi 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci Adana Demirspor maçında kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanına götürülemeyecek.

İki takım ligde 36. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, yarın Adana Demirspor'u konuk ediyor - Son Dakika Spor


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