Fenerbahçe YDK olağanüstü seçimi başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe YDK olağanüstü seçimi başladı

09.04.2022 10:29
Fenerbahçe YDK olağanüstü seçimi başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağanüstü seçimli genel kurulu, divan yönetimi seçimi maddesinin yer aldığı gündemle başladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) olağanüstü seçimli genel kurulu, divan yönetimi seçimi maddesinin yer aldığı gündemle başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz, Nail Kır ve YDK üyeleri katıldı. 14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda ilk olarak başkan adayları açıklamalarda bulunacak. Sonrasında üyeler oy kullanma sürecine geçecek. Olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek.

Öte yandan pandemi sebebiyle geçen sene yapılması gereken ancak bu seneye ertelenen seçim nedeniyle göreve gelecek yüksek divan kurulu başkanı 2 yıl başkanlık koltuğunda oturacak.EROL BİLECİK: KAZANAN FENERBAHÇEMİZ OLACAKOlağanüstü seçimli genel kurulda açılış konuşmasını gerçekleştiren Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, "Tam bir demokrasi coşkusu içinde seçimimizi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin en fazla taraftar sayısına sahip kulübüyüz. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kazanan Fenerbahçemiz olacak. Tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.LİSTEYİ 4 ADAY SEÇTİ

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda divan başkanlığı için 4 aday listeyi birlikte seçti.  YDK üyelerine sunulan liste sonucunda divan başkanlığına Talat Yılmaz, oy birliği ile seçildi.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe YDK olağanüstü seçimi başladı - Son Dakika


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