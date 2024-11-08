Fenerbahçe'ye AZ Alkmaar Şoku - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye AZ Alkmaar Şoku

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenilerek sürpriz bir sonuçla karşılaştı. Hollanda basınına göre bu zafer gençler sayesinde geldi.

08.11.2024 11:23
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Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a hayat verirken Hollanda basınını da şaşırttı

İSTANBUL, - Son 8 maçta aldığı 7 yenilgi ve 1 beraberlik ile büyük sıkıntı yaşayan AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda basınında sürpriz olarak nitelendirilirken "Fenerbahçe Alkmaar'a hayat verdi" yorumları yapıldı.

DE TELEGRAF AZ Alkmaar'ın çok eksiği bulunmasına ve genç futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesine dikkat çekerken "Sefil bir seriye son verdiler" başlığını attı.

AZ Alkmaar'ın genç futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda basınında sürpriz olarak nitelendirildi. Beğenilen gençlerin, sorunlu AZ'ye Fenerbahçe'ye karşı güzel bir zafer kazandırdığı ve takıma hayat verdiği haberde "Neredeyse ilk 11 oluşturulabilecek bir dizi eksik nedeniyle, AZ Teknik Direktörü Maarten Martens, 2023 Gençler Ligi'nin ünlü takımının yeteneklerini F. Bahçe karşısında görme fırsatı buldu. Türk kulübü ne yaşadığını bilmiyordu ve Alkmaar'a 3-1 yenildi" yorumu yapıldı.

VOETBAL PRIMEUR de "AZ, gençleriyle sürpriz bir şekilde F.Bahçe'yi kenara itti" başlığını atarken oldukça genç bir kadroya sahip olan Maarten Martens'in takımının önemli bir galibiyet aldığına vurgu yaptı.

Gençlerin üst düzey peformansına dikkat çekilen Hollanda basınında 18 yaşındaki Kees Smit başlıkları süsledi.

ALGEMEEN DAGBLAD, "Genç AZ, Fenerbahçe'yi geçti, Kees Smit başrolü üstlendi" başlığını seçerken NOS, "AZ, 18 yaşındaki Smit'in de katkısıyla Fenerbahçe'yi geçti" başlığını attı.

NORDHOLLANDS DAGBLAD ise "Gençler A'dan Z'ye ışıkları yaktı: Fenerbahçe'ye karşı kazanılan zafer karanlık bir döneme son verdi" spotlarıyla AZ Alkmaar'ın zaferini sayfalarına taşıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye AZ Alkmaar Şoku - Son Dakika

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