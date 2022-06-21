Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu

21.06.2022 18:59

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsü Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu. Samatta'nın tüm maaşını karşılamak şartıyla bir yıllığına bedelsiz kiralamayı düşünen Suudi Arabistan Ligi temsilcileri kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Ally Samatta'ya sürpriz talipler çıktı. Suudi Arabistan'dan iki ekip Tanzaylı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ 2.4 MİLYON EURO

NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Samatta'nın yıllık net maaşı 2.4 milyon euro. Samatta'nın tüm maaşını karşılamak şartıyla bir yıllığına bedelsiz kiralamayı düşünen Suudi Arabistan Ligi temsilcileri kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye teklif yapacak.

GEÇEN SEZONU ANTWERP'TE GEÇİRDİ

Ally Samatta, geçen sezon Antwerp forması ile 41 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti. 2020-21 sezonunda Aston Villa'dan zorunlu satın alma ile kiralık transfer edilen Samatta için Fenerbahçe İngiliz kulübüne bu sezon başında 6 milyon euro ödedi. Fenerbahçe'de 1 sezon geçiren tecrübeli isim 33 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu - Son Dakika
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