Fenerbahçe'ye Jendryk transferi

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Jeffrey Jendryk ile güçlendirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Profesyonel voleybol hayatına 2014-2015 sezonunda Amerika'nın Loyola Ramblers takımında başlayan 1995 doğumlu sporcu, son olarak Gioiella Prisma Taranto formasını giyiyordu.
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