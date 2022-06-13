Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu

13.06.2022 12:20
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisi kendisini göstermeye başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisi kendisini göstermeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde değişiklikler yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı öncesi düzenlenen resmi turnuvalarda kazanılan 28 kupanın görselleri Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yerini aldı.

28 kupa ve 5 yıldızlı Fenerbahçe logolarının asıldığı tesislerde, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'un isteği ile gerçekleştirilen değişiklikler devam ediyor.

Fenerbahçe'nin tarihinden aldığı güce inanan ve futbolcularının bu ruhla hareket etmesini isteyen Portekizli teknik adamın talebiyle tesis duvarları Fenerbahçe taraftarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görselleri ile kaplanırken, takımın toplantı odası da baştan aşağı yenilendi.

Jorge Jesus'un isteği ile takımın kendisini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yüksek atmosferinde hissetmesini sağlayacak, motivasyonlarını artıracak duvar kaplamaları yapıldı, koltuklar da buna uyumlu şekilde yenilendi.

Kazanan takım olma ve hırsla mücadele etme bilincinin oyunculara yüklenmesinin hedeflendiği bu değişikliklerle birlikte Fenerbahçeli futbolcular, Jorge Jesus liderliğinde yeni sezonda 'sahne bizim' diyecekler. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi Jorge Jesus istedi Ali Koç emri verdi: Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki duvarlara kazanılan şampiyonluklar eklendi Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi! Jorge Jesus'un talimatıyla harekete geçilmişti! Fenerbahçe transferde sona geldi!
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu - Son Dakika

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