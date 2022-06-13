Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu

13.06.2022 22:24
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisi kendisini göstermeye başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisi kendisini göstermeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde değişiklikler yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı öncesi düzenlenen resmi turnuvalarda kazanılan 28 kupanın görselleri Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yerini aldı.

28 kupa ve 5 yıldızlı Fenerbahçe logolarının asıldığı tesislerde, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'un isteği ile gerçekleştirilen değişiklikler devam ediyor.

Fenerbahçe'nin tarihinden aldığı güce inanan ve futbolcularının bu ruhla hareket etmesini isteyen Portekizli teknik adamın talebiyle tesis duvarları Fenerbahçe taraftarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görselleri ile kaplanırken, takımın toplantı odası da baştan aşağı yenilendi.

Jorge Jesus'un isteği ile takımın kendisini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yüksek atmosferinde hissetmesini sağlayacak, motivasyonlarını artıracak duvar kaplamaları yapıldı, koltuklar da buna uyumlu şekilde yenilendi.

Kazanan takım olma ve hırsla mücadele etme bilincinin oyunculara yüklenmesinin hedeflendiği bu değişikliklerle birlikte Fenerbahçeli futbolcular, Jorge Jesus liderliğinde yeni sezonda 'sahne bizim' diyecekler. - İSTANBUL

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu
YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da! Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da! Samandıra Can Bartu Tesisleri, Jesus'un isteğiyle yenilendi Samandıra Can Bartu Tesisleri, Jesus'un isteğiyle yenilendi
Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Samandıra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Jorge Jesus dokunuşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement