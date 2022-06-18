Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah Can Bartu Tesisleri 'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman; salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular ısınma ve dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri idmanı, pas ve taktik çalışmalarla tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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