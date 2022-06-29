Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

29.06.2022 13:46
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başlayan idman, sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında saat 18.00'de Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile tesislerde karşı karşıya gelecek. Mücadele, Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayımlanacak.

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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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