Fenerbahçe'yi eleyen takımın başına gelmeyen kalmadı! Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi eleyen takımın başına gelmeyen kalmadı! Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Fenerbahçe\'yi eleyen takımın başına gelmeyen kalmadı! Avrupa Ligi\'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde oynanan ve gecenin dikkat çeken maçında Rangers ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmamasına rağmen, kırmızı kart, penaltı ve VAR incelemeleri ile ilginç anlara sahne oldu. Athletic Bilbao'nun kazandığı penaltıyı Alex Berenguer gole çeviremedi. Maçın son bölümünde sakatlanan Sterling nedeniyle değişiklik hakkı biten Rangers, maçı 9 kişi tamamladı.

11.04.2025 10:34
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Son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Rangers ile bu sezonun favorilerinden Athletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği maçta gol sesi çıkmadı. Karşılaşma golsüz tamamlansa da 90 dakika ilginç anlar yaşandı.

MAÇIN BAŞINDA 10 KİŞİ KALDILAR

Maçın 13. dakikasında Rangers'ta Robin Pröpper, Athletic Bilbao'dan Inaki Williams'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü ancak VAR incelemesinin ardından kartın rengi kırmızıya döndü.

GOL VAR'A TAKILDI

Karşılaşmanın ilk yarısında eşitlik bozulmadı ve ikinci yarının da büyük bir bölümü bu skorla geçildi. Mücadelenin 76. dakikasında ise Athletic Bilbao üstünlük golünü buldu. VAR'da yapılan incelemede ilk olarak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi, ardından Rangers'ta Dujon Sterling'in pozisyonun başlangıcında topa elle müdahale ettiği tespit edildi.

Athletic Bilbao'nun kazandığı penaltıda oyuna sonradan dahil olan Alex Berenguer topun başına geçti ancak İspanyol oyuncu Rangers kalecisi Liam Kelly'yi geçemedi.

RANGERS 9 KİŞİ KALDI

Penaltıya sebep olan Sterling, maçın son bölümünde sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemedi. Değişiklik hakkının bitmesi nedeniyle Rangers maçı 9 kişi tamamlamak zorunda kalırken 12 dakikalık uzatmanın ardından mücadelede 0-0 tamamlandı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi eleyen takımın başına gelmeyen kalmadı! Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Berat Yıldïrım:
    nasıl da kaçırdık bu rangers'ı elimizden Fenerbahçe'nin kaderinde bu hep var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi eleyen takımın başına gelmeyen kalmadı! Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç - Son Dakika
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