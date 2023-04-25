Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig'in 31. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken mücadele sonrası konuk ekibin paylaşımı sosyal medyayı salladı.
İstanbulspor, 90+6. dakikada beraberlik golünü atan Emeka Eze'nin soyunma odasında başkanı aradığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Eğlenceli görüntüler kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Gönderiye Galatasaray taraftarları yaptıkları yorumlarla destek verdi.
İstanbulspor'un paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'yi son dakikada yıkan Eze, soyunma odasında her deliğe bakarak başkanı aradı - Son Dakika