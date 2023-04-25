Fenerbahçe'yi son dakikada yıkan Eze, soyunma odasında her deliğe bakarak başkanı aradı - Son Dakika
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Fenerbahçe'yi son dakikada yıkan Eze, soyunma odasında her deliğe bakarak başkanı aradı

25.04.2023 11:47

Fenerbahçe ile arasında oynadığı lig maçında 3-3'lük skorla sahadan beraberlikle ayrılan İstanbulspor, 90+6. dakikada beraberlik golünü kaydeden Emeka Eze'nin soyunma odasında Sarı-Siyahlı ekibin başkanını aradığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Eğlenceli görüntüler kısa sürede büyük yoğun ilgi aldı.

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig'in 31. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ererken mücadele sonrası konuk ekibin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

SOYUNMA ODASINDA BAŞKANI ARADI

İstanbulspor, 90+6. dakikada beraberlik golünü atan Emeka Eze'nin soyunma odasında başkanı aradığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

GALATASARAY TARAFTARI YORUM YAPTI

Eğlenceli görüntüler kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü. Gönderiye Galatasaray taraftarları yaptıkları yorumlarla destek verdi.

İstanbulspor'un paylaşımı:

Olay paylaşım! Fenerbahçe'yi yıkan Eze, soyunma odasına dalıp her yerde başkanı aradı
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İstanbulspor, Ülker Stadı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi son dakikada yıkan Eze, soyunma odasında her deliğe bakarak başkanı aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'yi son dakikada yıkan Eze, soyunma odasında her deliğe bakarak başkanı aradı - Son Dakika
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