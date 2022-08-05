Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Fenerbahçe'ye Alassane Plea'dan kötü haber geldi. Oyuncuyla ilgili Borussia Mönchengladbach flaş bir karar aldı.

SÖZLEŞMESİNİ 2025'E KADAR UZATTI

Plea için Everton'ın 10 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ancak Mönchengladbach'ın paraya ihtiyaç duymadığı ve Fransız futbolcunun yerini dolduracak ismi bulamadığı için bu öneriye soğuk yaklaştığı aktarıldı. Alman temsilcisi, oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu.

Mali asıllı Fransız futbolcu Mönchengladbach formasıyla çıktığı 143 karşılaşmada, 47 gol atarken 30 da asist yapma başarısı gösterdi.