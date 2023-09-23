Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique\'yi TFF\'ye bildirmedi! Hiçbir maçta forma giyemeyecekler

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique'ye uzun bir sakatlık süreci geçirecekleri için TFF'ye bildirdiği listede yer vermedi.
Uzun bir sakatlıktan dönen Luan Peres daha sonra yeniden büyük bir talihsizlik yaşarak sakatlık geçirdi. Uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen futbolcu için Fenerbahçe lisans çıkarmadı.
Çapraz bağlarını yırtan Lincoln Henrique ise 6 aydır takımdan uzak. Tedavi süreci devam eden futbolcu bu nedenle TFF'ye bildirilen listede yer almadı.
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