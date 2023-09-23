Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique'yi TFF'ye bildirmedi! Hiçbir maçta forma giyemeyecekler - Son Dakika

Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique'yi TFF'ye bildirmedi! Hiçbir maçta forma giyemeyecekler

Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique\'yi TFF\'ye bildirmedi! Hiçbir maçta forma giyemeyecekler
Son Güncelleme: 23.09.2023 08:12

Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Luan Peres ve Lincoln Henrique'ye lisans çıkartmadı. 2 futbolcu da sarı-lacivertlilerin TFF'ye bildirdiği listede yer almadı.

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique'ye uzun bir sakatlık süreci geçirecekleri için TFF'ye bildirdiği listede yer vermedi.

PERES YENİDEN SAKATLANDI

Uzun bir sakatlıktan dönen Luan Peres daha sonra yeniden büyük bir talihsizlik yaşarak sakatlık geçirdi. Uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen futbolcu için Fenerbahçe lisans çıkarmadı.

HENRIQUE'NİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çapraz bağlarını yırtan Lincoln Henrique ise 6 aydır takımdan uzak. Tedavi süreci devam eden futbolcu bu nedenle TFF'ye bildirilen listede yer almadı.

Lincoln Henrique, Luan Peres, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique'yi TFF'ye bildirmedi! Hiçbir maçta forma giyemeyecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Luan Peres ve Lincoln Henrique'yi TFF'ye bildirmedi! Hiçbir maçta forma giyemeyecekler - Son Dakika
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