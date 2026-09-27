Fenerbahçe yönetimi genel kuruldan Samandıra'da hazineye ait kısım için yetki aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe yönetimi genel kuruldan Samandıra'da hazineye ait kısım için yetki aldı

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Fenerbahçe yönetimi genel kuruldan Samandıra\'da hazineye ait kısım için yetki aldı
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Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna bütçe ve projeler dahil tüm maddeler için yetki verildi. Yönetim, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünü satın alabilecek, müze ve akademi projelerini sürdürebilecek.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, genel kuruldaki tüm maddeler için yetki aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu, bütçe ve yapılması planlanan projeler konusunda genel kuruldan tüm maddeler için yetki aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan eski başkan Sadettin Sadettin Saran'ın görevde olduğu süreci kapsayan 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemleri idari ve mali açıdan ibra edildi. Kulübün 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027'yi kapsayan bütçesi de kabul edildi.

Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetki sonucunda Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik kısmının satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Genel kurulun yetki vermesiyle, Kenan Evren Lisesi'nin arazisine yapılacak Fenerbahçe Müzesi projesi, Maltepe Futbol Akademisi projesi, Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binası projesi ve 12. yıl piyangosuyla ilgili de yönetim kurulu çalışmalarını sürdürebilecek.

Yönetim, genel kuruldan aldığı yetkiyle Fenerbahçe Üniversitesi'yle ilgili olarak Medicana'yla yapılan iş birliğinin gözden geçirip, karar alabilecek ve gerektiğinde hukuki süreç başlatabilecek.

Kaynak: İHA
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