Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor\'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibiyle ligde 40. kez rakip olacak.
İki ekip, bugüne kadar ligde 39 kez karşı karşıya gelirken, söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 22 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Adana temsilcisi ise 5 maçı kazanırken, 12 karşılaşma berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin 39 maçta attığı 76 gole, Adana Demirspor 39 golle karşılık verdi.
Kadıköy'de Fenerbahçe farklı önde
Fenerbahçe, ev sahibi olduğu müsabakalarda rakibine önemli üstünlük kurdu.
İki takım arasında Kadıköy'de oynanan 19 lig karşılaşmasından 13'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor 2 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.
Sarı-lacivertliler, iç sahada kalesinde 14 gol görürken, rakip fileleri 50 kez sarstı.
Farklı galibiyetler Fenerbahçe'den
Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında ligde oynanan karşılaşmalarda farklı sonuçlar görüldü.
1988-1989 sezonunda Kadıköy'de oynanan müsabakada sarı-lacivertliler rakibini 6-0 ile geçerken, rekabetteki en farklı galibiyeti elde etti.
İki takım arasında en gollü müsabaka ise 1991-1992 sezonunda oynandı. Söz konusu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında rakibini 6-1 yenerken, maç toplam 7 gole sahne oldu.
Öte yandan sarı-lacivertliler, 2 sefer rakibini ligde 5-0 ile geçti.
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın Afyonspor'a konuk olacak olan Altınordu, rakibini mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşıp orta sıralara yükselmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Altınordu evinde 1-0 kaybetmişti.
TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor, yarın Altınordu'yu kendi evinde konuk edecek. Hasan Erkin Şimşir yönetimindeki ekip, antrenmanlarla maça hazırlanıyor. Karşılaşma, Zafer Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak ve Fevzi Erdem Akbaş tarafından yönetilecek.
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-lacivertliler, dar alanda kısa pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Maç yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yarın oynanacak Göztepe maçının kendileri için dönüm noktası olacağını belirterek, taraftarlara çağrıda bulundu. Durul, 'Stada gelelim, 12. adam olarak oyuna dahil olalım. Arma aşkına, sevdamıza sahip çıkalım ve Kocaelispor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim' dedi.
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