Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na ilginç olay: Onu konuşturmayın borcu var - Son Dakika
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na ilginç olay: Onu konuşturmayın borcu var

29.07.2023 12:38

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun temmuz ayı toplantısında, bir üyenin aidat borcu olduğu gerekçesiyle konuşmaması için listeden çıkartıldı. Kurul Başkanı Uğur Dündar'ın konuşma sırasında mikrofona fazla yaklaşan görevlinin yaptığı uyarı da dikkat çekti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun temmuz ayı toplantısında üyelerden biri aidat borcu olduğu gerekçesiyle konuşturulmadı. O anları kurula ileten görevlinin sesini salondaki herkes duydu.

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı. Düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katılım gösterdi.

TOPLANTIYA DAMGA VURAN OLAY

Toplantı esnasında ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın konuşma yaptığı sırada mikrofona fazla yaklaşan görevlinin yaptığı uyarı dikkatlerden kaçmadı. Üyelerden birinin aidat borcu olduğunu ve konuşturulmaması gerektiğini kurula ifade eden görevlinin "İsmail bey, şeyin aidat borcu var. O yüzden konuşturmayın demişler. Çizeyim mi üzerini?" şeklindeki sözlerini açık olan mikrofondan salondaki herkes duydu. Divan kurulu üyesi de görevlinin bu sorusuna "Çiz" yanıtını verdi.

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