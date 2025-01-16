Fenerbahçe Zalgiris'i Konuk Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Zalgiris'i Konuk Ediyor

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i ağırlayacak. Jasikevicius, rakibin güçlü savunmasına dikkat çekti.

16.01.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakibin çok iyi bir savunma takımı olduğunu, Francisco ve Walker'ı kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde maçla ilgili görüşlerini bildiren Jasikevicius, Zalgiris'in en iyi savunma yapan ekiplerden biri olduğunu aktardı.

Litvanya temsilcisine karşı sayı bulmanın zor olduğunu ifade eden Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Savunma stratejilerini maçtan maça, çeyrekten çeyreğe değiştirebilen bir takım. Hem savunmada hem de hücumda çok değişken bir oyun sergileyebiliyorlar. Çok sayıda şutörleri var. Genellikle aynı anda dört şutörle oynuyorlar. Bu yüzden onları nasıl savunmamız gerektiğini anlamamız ve Francisco ile Walker'ı mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışmamız gerçekten önemli."

Fenerbahçe Beko'nun deneyimli isimlerinden Dyshawn Pierre de zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını ve çift maç haftasını iki galibiyetle tamamlamak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe, Basketbol, Litvanya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Zalgiris'i Konuk Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 06:42:59. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Zalgiris'i Konuk Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.