Fenerbahçe, Zenit'i 2-1 Yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Zenit'i 2-1 Yendi

Fenerbahçe, Zenit\'i 2-1 Yendi

Fenerbahçe, Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın golleriyle Zenit'le hazırlık maçında galip geldi.

15.11.2024 22:10
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile karşılaşırken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın golleriyle kazanırken, genç oyuncular da mücadelede şans buldu.

Fenerbahçe, milli maç arasında hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Zeki Dursun, Dusan Tadic ve Cenk Tosun 11'i ile başladı. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral yaptı. Fenerbahçe, maçın 20. dakikasında 1-0 öne geçti. Dusan Tadic'in ara pasında Cenk Tosun, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 35. dakikada Akhmetov'un ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında Aleksandr Erokhin beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, Mourinho, ikinci yarıya kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarının 63. dakikasında Levent Mercan, Dusan Tadic ile paslaşarak ceza yayı içinden yaptığı sert şutta topu ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmazken Kanarya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde genç oyunculardan Şükür Toğrak, Yiğit Emir Ekiz, Muharrem Çizgili, Kaan Akyazı ve Kerem Kayaarası da bu özel maçta süre aldı. Zenit ise Denis Adamov, Chistiakov, Nino, Rodrigao, Douglas Santos, Wilmar Barrios, Aleksandr Erokhin, Ilzat Akhmetov, Pedro Henrique, Maksim Glushenkov ve Aleksandr Sobolev 11'i ile sahaya çıktı.

25 diyabetli çocuk seremoniye çıktı

Fenerbahçe ve Zenit, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında 'diyabetin bir hastalık olmadığına ve diyabetli çocukların eğitim, spor hayatlarına sağlıkla devam etmesine yönelik' farkındalık oluşturdu. İki takımın oyuncuları seremoniye, 1'i Rus asıllı olmak üzere toplam 25 diyabetli çocukla birlikte seremoniye çıktı.

Taraftarlar ilgi gösterdi

Bu özel maçın biletleri 10, 15 ve 20 TL olarak satıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen tribünleri doldurdu. Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren yaptıkları tezahüratlarla Fenerbahçe'yi desteklediler. Rus taraftarlar da kendilerine ayrılan misafir tribününden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cenk Tosun, Fenerbahçe, Futbol, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Zenit'i 2-1 Yendi - Son Dakika

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