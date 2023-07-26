Fenerbahçe-Zimbru Maçında İlk 11'ler Belli Oldu Mu? - Son Dakika
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Fenerbahçe-Zimbru Maçında İlk 11'ler Belli Oldu Mu?

26.07.2023 20:48

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlayacak. Yeni transferlerin yanı sıra bazı oyuncular maç kadrosunda yer almayacak. İşte Fenerbahçe ve Zimbru'nun ilk 11'leri.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Zimbru'yu ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Sırbistanlı hakem Nenad Minakovic yönetecek. Peki, Tadic oynuyor mu? Fenerbahçe-Zimbru maçında oynuyor mu?

FENERBAHÇE-ZİMBRU MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Yeni transferler Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare maç kadrosunda olmayacak.

ilk 11'ler;

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Zimbru: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev

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