Fenerbahçe Zirve Takibine Devam Ediyor

Spor

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sezonun 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Çaykur Rizespor- Beşiktaş: 1-1

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: 0-1

Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 1-4

Galatasaray-Göztepe: 2-1

Reeder Samsunspor- Trabzonspor: 2-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2

Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: 1-1

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-1

Puan durumu:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 17 15 2 0 49 20 29 47 2.FENERBAHÇE 17 12 3 2 42 16 26 39 3.REEDER SAMSUNSPOR 17 10 3 4 31 18 13 33 4.İKAS EYÜPSPOR 18 8 6 4 29 19 10 30 5.GÖZTEPE 17 8 4 5 32 23 9 28 6.BEŞİKTAŞ 17 7 6 4 26 19 7 27 7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 17 7 5 5 28 23 5 26 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 17 6 4 7 24 26 -2 22 9.KASIMPAŞA 17 4 9 4 24 25 -1 21 10.CORENDON ALANYASPOR 17 5 6 6 18 20 -2 21 11.ÇAYKUR RİZESPOR 17 6 3 8 17 26 -9 21 12.ONVO ANTALYASPOR 17 6 3 8 21 32 -11 21 13.TÜMOSAN KONYASPOR 17 5 5 7 19 25 -6 20 14.TRABZONSPOR 17 4 7 6 25 24 1 19 15.NET GLOBAL SİVASSPOR 17 5 4 8 20 27 -7 19 16.BELLONA KAYSERİSPOR 17 3 7 7 17 33 -16 16 17.SİPAY BODRUM FK 17 4 3 10 13 23 -10 15 18.ATAKAŞ HATAYSPOR 17 1 6 10 15 29 -14 9 19.ADANA DEMİRSPOR 17 2 2 13 15 37 -22 5 NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi. NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi. 19. haftanın programı: 11 Ocak Cumartesi: 13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji) 16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin) 19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş) 12 Ocak Pazar: 13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül) 16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park) 19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep) 19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) 13 Ocak Pazartesi: 20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA