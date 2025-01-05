Fenerbahçe Zirve Takibine Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.
Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Sezonun 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
Çaykur Rizespor- Beşiktaş: 1-1
Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1
Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: 0-1
Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 1-4
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Reeder Samsunspor- Trabzonspor: 2-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2
Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: 1-1
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-1
Puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|17
|15
|2
|0
|49
|20
|29
|47
|2.FENERBAHÇE
|17
|12
|3
|2
|42
|16
|26
|39
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|17
|10
|3
|4
|31
|18
|13
|33
|4.İKAS EYÜPSPOR
|18
|8
|6
|4
|29
|19
|10
|30
|5.GÖZTEPE
|17
|8
|4
|5
|32
|23
|9
|28
|6.BEŞİKTAŞ
|17
|7
|6
|4
|26
|19
|7
|27
|7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|17
|7
|5
|5
|28
|23
|5
|26
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|17
|6
|4
|7
|24
|26
|-2
|22
|9.KASIMPAŞA
|17
|4
|9
|4
|24
|25
|-1
|21
|10.CORENDON ALANYASPOR
|17
|5
|6
|6
|18
|20
|-2
|21
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|17
|6
|3
|8
|17
|26
|-9
|21
|12.ONVO ANTALYASPOR
|17
|6
|3
|8
|21
|32
|-11
|21
|13.TÜMOSAN KONYASPOR
|17
|5
|5
|7
|19
|25
|-6
|20
|14.TRABZONSPOR
|17
|4
|7
|6
|25
|24
|1
|19
|15.NET GLOBAL SİVASSPOR
|17
|5
|4
|8
|20
|27
|-7
|19
|16.BELLONA KAYSERİSPOR
|17
|3
|7
|7
|17
|33
|-16
|16
|17.SİPAY BODRUM FK
|17
|4
|3
|10
|13
|23
|-10
|15
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|17
|1
|6
|10
|15
|29
|-14
|9
|19.ADANA DEMİRSPOR
|17
|2
|2
|13
|15
|37
|-22
|5
19. haftanın programı:
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)
16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)
19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)
12 Ocak Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)
19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
13 Ocak Pazartesi:
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Zirve Takibine Devam Ediyor - Son Dakika
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