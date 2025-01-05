Fenerbahçe Zirve Takibine Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Zirve Takibine Devam Ediyor

18. haftada Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 yenerek 39 puana ulaştı. Diğer sonuçlar berabere bitti.

05.01.2025 22:17
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Trendyol Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Sipay Bodrum FK, Bellona Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Sezonun 18. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

Çaykur Rizespor- Beşiktaş: 1-1

Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 2-1

Adana Demirspor-RAMS Başakşehir: 0-1

Onvo Antalyaspor-ikas Eyüpspor: 1-4

Galatasaray-Göztepe: 2-1

Reeder Samsunspor- Trabzonspor: 2-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2

Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor: 1-1

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-1

Puan durumu:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY17152049202947
2.FENERBAHÇE17123242162639
3.REEDER SAMSUNSPOR17103431181333
4.İKAS EYÜPSPOR1886429191030
5.GÖZTEPE178453223928
6.BEŞİKTAŞ177642619727
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ177552823526
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ176472426-222
9.KASIMPAŞA174942425-121
10.CORENDON ALANYASPOR175661820-221
11.ÇAYKUR RİZESPOR176381726-921
12.ONVO ANTALYASPOR176382132-1121
13.TÜMOSAN KONYASPOR175571925-620
14.TRABZONSPOR174762524119
15.NET GLOBAL SİVASSPOR175482027-719
16.BELLONA KAYSERİSPOR173771733-1616
17.SİPAY BODRUM FK1743101323-1015
18.ATAKAŞ HATAYSPOR1716101529-149
19.ADANA DEMİRSPOR1722131537-225
NOT: Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verildi.

19. haftanın programı:

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Bellona Kayserispor-Reeder Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

16.00 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Mersin)

19.00 Beşiktaş-Sipay Bodrum FK (Tüpraş)

12 Ocak Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Trabzonspor-Onvo Antalyaspor (Papara Park)

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Gaziantep)

19.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

13 Ocak Pazartesi:

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Zirve Takibine Devam Ediyor - Son Dakika

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