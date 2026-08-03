Fenerbahçe'de 2 yıldız isme Sturm Graz maçında kesik - Son Dakika
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Fenerbahçe'de 2 yıldız isme Sturm Graz maçında kesik

Fenerbahçe\'de 2 yıldız isme Sturm Graz maçında kesik
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze’yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 

İLK 11 TERCİHİ BELLİ OLDU

5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal’ın ilk 11 tercihi şekillendi.

KALE VE ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK

TRT Spor’un haberine göre; tecrübeli teknik adam, özellikle kalede ve orta sahada kritik değişikliklere gitme kararı aldı. Buna göre kalede Mert Günok'un yerine Ederson oynayacak. Savunma hattı Gornik Zabrze maçında olduğu gibi Semedo, Skriniar, Ake ve Oosterwolde'den oluşacak. Orta sahada ise Matteo Guendouzi'ye Fred yerine İsmail Yüksek eşlik edecek. Hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca sahne alacak. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Kartal, Sturm Graz, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 2 yıldız isme Sturm Graz maçında kesik - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Aslan AKKAŞ Aslan AKKAŞ:
    irfan can ve Kerem çok iş yaptı ya önceki maçta... Yazık olacak elenecegiz.. 2 1 Yanıtla
  • Sailing MilkaM Sailing MilkaM:
    Mert Günok çok formda , son maçta 5 0 lük pozisyonu kurtardı. Bence devam etmeli. Adam formda iken hakkını yememek gerekir. İrfan Can ve Kerem pek formda değiller ısrarda ne yarar var? Meriç oynayacak duruma gelemedi mi? 0 0 Yanıtla
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