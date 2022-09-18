Fenerbahçeli Arao: Bugün bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum

Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-0'lık skor ile geçtikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sözlerine takımın bugünkü mücadelesinden mutlu olduğunu ifade ederek başlayan Arao, "Gerçekten takımımızın göstermiş olduğu azimden ve mücadeleden çok mutluyum. Bizler açısından kolay bir maç değildi açıkçası. Ama yaptığımız baskı ve yarattığımız fırsatlar ile, bizler maçı daha kolay hale getirdik. Dolayısıyla almış olduğumuz sonuçtan ve göstermiş olduğumuz azimden dolayı çok mutluyum. Taraftarla bugün bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi bir ara olacak. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz ve dinleneceğiz. Sonrasında antrenmanlarımıza devam edip çok daha iyi noktalara erişmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu."BİZ BREZİLYALILAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN" Brezilya 'nın 100'üncü yıl bağımsızlığı hakkında konuşan Arao, "Biz Brezilyalılar için çok önemli bir gün. Bizler de aynı şekilde bunu gördüğümüzde kendimizi mutlu hissettik. Fenerbahçe'nin bunu hatırlamış olması da bizleri gerçekten mutlu etti. Stadımızda bunu göstermiş olmak gerçekten güzeldi. Kulübümüzün sosyal medyada da paylaşımları oldu. Tabii ki mutlu olduk ama daha çok mutlu olduğumuz şey bugün takım olarak galip gelmekti" diye konuştu."BÜYÜK BİR MAÇ OLACAK"

Beşiktaş ile oynanacak maç hakkında konuşan Willian Arao, "Açıkçası her derbinin önemi büyüktür. Şimdiden kendimi heyecanlı hissettiğimi söylemeliyim. Büyük bir maç olacak tabii ki de. Her iki takım açısından da mücadele gücü yüksek bir maç olacak. Bizler çok iyi bir maç çıkararak kazanmak istiyoruz" dedi.

- İstanbul