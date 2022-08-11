Attila Szalai: Hedefimiz tur atlamaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Attila Szalai: Hedefimiz tur atlamaktı

11.08.2022 23:24
Attila Szalai: Hedefimiz tur atlamaktı

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, "Bugün hedefimiz tur atlamaktı.

Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, "Bugün hedefimiz tur atlamaktı. Tur atladığımız için mutlu olduğumu söyleyebilirim ama bizler açısından kolay bir maç olmadığını da eklemeliyim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai açıklamalarda bulundu. Bugünkü hedeflerinin tur atlamak olduğunu ifade eden Szalai, "Buraya da kazanmak için geldik açıkçası ama maalesef beraberlikle sonuçlanan bir maç oldu. Tur atladığımız için mutlu olduğumu söyleyebilirim ama bizler açısından kolay bir maç olmadığını da eklemeliyim. Rakip zaman zaman maç içerisinde bizlere zorluklar çıkardı ama maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok çalışarak yolumuza devam edeceğiz. Pazartesi günü oynayacağımız lig maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

"İYİ BİR YOLDA OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

Szalai, takıma yeni katılan oyuncuların gayet iyi olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda karakterli oyuncular. Bizler de aynı hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece defans anlamında değil bence ofans anlamında da geliştirmemiz gereken noktalar var. Teknik ekip ve hocamız bizi bu noktada hazırlıyor. Bizler de sıkı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem hocanın sistemine hem de birlikte oynamaya, adapte olmaya çalışıyoruz. Bana göre iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim" şeklinde konuştu

- Çekya
YORUMLAR
500
Jorge Jesus'tan Arda Güler'e beklemediği yerden eleştiri: Hakemlerle fazla konuşuyor Jorge Jesus'tan Arda Güler'e beklemediği yerden eleştiri: Hakemlerle fazla konuşuyor Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attila Szalai: Hedefimiz tur atlamaktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
21:51 Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:42 ATM'ye fazla para yükledi! Paralar sokağa saçıldı
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
21:29 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine Bakan Nurettin Nebati cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 23:24:42. #1.13#
SON DAKİKA: Attila Szalai: Hedefimiz tur atlamaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement