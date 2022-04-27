Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun sezonu değerlendirdi Açıklaması

27.04.2022 17:04
Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun sezonu değerlendirdi Açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takım olarak kenetlendiklerini söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takım olarak kenetlendiklerini söyledi.

Serdar Dursun, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, takımda son dönemde olumlu bir havanın oluştuğunu belirterek, "Son döneme bakarsak çok olumlu bir hava var. Camia olarak, taraftarlar olarak bir birliktelik oldu. İsmail Kartal hocamız geldiğinden beri takım, camia ve taraftarlar olarak birbirimize sarıldık." dedi.

Performansını değerlendiren Serdar, "Son senelerde kendi kariyerim açısından her sene üstüne koyuyorum. Her sene daha çok gol atmaya başladım. Geçen sene gol kralı olarak Fenerbahçe'ye gelmiştim. Hazırlık süreci olumlu geçmişti. Hem sisteme ayak uydurmuştum hem de oyuncularla iyi bir dönem geçmişti. Ne yazık ki ilk haftalarda bir sakatlığım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlık döneminde çok çalıştığını anlatan Serdar, "Kendime baktım çünkü bir an evvel sahada olup kendi performansımı göstermek istiyordum. İlk 11 çıkarsan, oyuncuları tanırsan daha rahat oluyor. Takım içinde o dönemden sonra bir etki oldu, benim için de pozitif bir hava oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde kalan 4 maçla ilgili görüşlerini aktaran Serdar, şunları söyledi:

"Cuma günü Gaziantep ile oynayacağız. Gaziantep, 3-5-2 sistemiyle oynuyor. Kolay bir maç olmayacak. Defansif olarak iyi kapanan bir takım. Kanatlardan hızlı hücuma çıkmaya çalışacaklar. Önemli olan Gaziantep maçında ilk golü bulmak. Böyle maçlarda ilk 30 dakika çok önemli. İnşallah bu maçı kazanıp ertesi hafta Beşiktaş'a karşı deplasmanda oynayacağız. O maçta zor olacak, 3-4-3 oynuyorlar. Ondan sonra Fatih Karagümrük, sonra da Yeni Malatyaspor maçı var. Her maçın ayrı zorluğu var. Biz Fenerbahçe olarak 4'te 4 yaparak sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."

Şu ana kadar 13 gol atan Serdar, "4 maç var. Gol kralı olma şansı yüksek. Yaklaşık 7-8 kişi var. Herkesin hedefi aynı. Son periyotta ben de dahil herkes gol krallığını kovalayacaktır. Geçen sene gol kralı olmuştum. Bu sene de olabilirim. Takımım iyi oynarsa, ceza sahasına toplar gelirse, ben de oynarsam, sakatlık olmazsa gol kralı olmak isterim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor! Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor! Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor! Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!

İsmail Kartal, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:10:47. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement