Mert Hakan ve Alioski, ligde ilk kez kadroda

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Ezgjan Alioski, Adana Demirspor karşısında ilk kez bir Süper Lig maçında kadroda yer aldı.

Sezon başında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yandaş ile yeni transfer Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, Austria Wien maçının kadrosunda yer almıştı. Alioski, Wien mücadelesine 11'de başlarken, Mert Hakan ise forma giyememişti. İki futbolcu, Adana Demirspor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alırken, bu sezon ilk kez bir lig maçında kadroda şans buldu. - İSTANBUL