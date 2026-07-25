Fenerbahçeli Kürekçiler U23 Şampiyonası'nda 6. Oldu
Alper Şevket Eren ve Halil Kaan Köroğlu, U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda 6. olarak tamamladı.
Fenerbahçeli milli kürekçiler Alper Şevket Eren ile Halil Kaan Köroğlu, U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda iki çifte kategorisinde 6. oldu.
Almanya'nın Duisburg kentinde düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Fenerbahçe Kürek Şubesi sporcuları Alper Şevket Eren ile Halil Kaan Köroğlu, iki çifte (BM2X) kategorisinde finalde yarıştı. Final yarışını 06: 40.08'lik dereceyle tamamlayan milli sporcular, şampiyonayı 6. olarak noktaladı.
Portekiz'in zirvede tamamladığı yarışı Almanya ikinci, İrlanda ise üçüncü sırada bitirdi.
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