Fenerbahçeli Taraftardan Kurşun Döktürme Ritüeli

Spor

Ankara'da yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, nazar değdiğini düşündüğü sarı-lacivertli takım için kurşun döktürdü.

Ankara'da yaşayan Fenerbahçeli bir taraftar, takımı için kurşun döktürdü. Kızılcahamam ilçesinde yaşayan Fenerbahçe taraftarı Akif Burhan, halk arasında kötü durumlardan korunmak, nazarı engellemek ve bahtı açmak gibi çeşitli nedenlerle uygulanan kurşun döktürme ritüelini sarı-lacivertli kulüp için gerçekleştirdi. Burhan, kurşun döktürdükten sonra Fenerbahçeli futbolcuların ismini tek tek söyleyerek Fenerbahçe logosunun bulunduğu battaniyenin üzerine su döktü ve sarı-lacivertlilerin daha iyi sonuçlar alması için dilekte bulundu. - ANKARA