Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında takımlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında takımlarını yalnız bırakmadı

20.07.2022 19:55
Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında takımlarını yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Polonya'da oynanacak olan Dinamo Kiev karşılaşmasında takımlarına destek olmak için mücadelenin oynanacağı stadyuma akın etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, Polonya'da oynanacak olan Dinamo Kiev karşılaşmasında takımlarına destek olmak için mücadelenin oynanacağı stadyuma akın etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Polonya'daki Miejski Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarına destek verdi. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarların heyecanlı olduğu görüldü. Stat çevresinde Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra Galatasaray ve Bursaspor formalı taraftarların da olması dikkat çekti.

YORUMLAR
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Polonya'da Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı için Polonya'da Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarlar, Dinamo Kiev maçında takımlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

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