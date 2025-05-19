Fenerbahçeli yıldızın eşinden transfer açıklaması gibi hamle

Süper Lig devi Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek olan Dusan Tadic'in geleceği merak konusuydu. Hollanda basınında çıkan haberler, Ajax'taki şampiyonluk krizi ve Sırp yıldızın eşinin sosyal medyadaki hamlesi sonrası Tadic'in akıbeti netleşmeye başladı.

TADIC'İN EŞİNDEN OLAY HAMLE

10 puan farkla son 5 haftaya girilirken liderlik koltuğunda oturan Ajax'ın, şampiyonluğu PSV'ye kaptırmasından sonra Farioli görevini bıraktı.

Tadic'in Ajax'a geri dönmek istediği belirtilirken, Farioli'nin de takımdan ayrılmasıyla transferin önünde hiçbir engel kalmadı. Tadic'in eşi Dragana Tadic'in de sosyal medyadaki hamlesi ayrılığın adeta habercisi oldu. Dragana Tadic çocuklarının Ajax formalı pozunu profil fotoğrafı yaptı.