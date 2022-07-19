Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdular - Son Dakika
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Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdular

19.07.2022 18:24
Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdular

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan fanatik Fenerbahçe taraftarı çift, '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde nikah masasına oturdu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan fanatik Fenerbahçe taraftarı çift, '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını ise Galatasaray taraftarı olan nikah memuru Ulvi Özkartal kıydı.

Salihli'deki özel bir hastanenin hasta kabul biriminde çalışan Batuhan Kayakökoğlu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İrem Kocabıyık, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde nikah masasına oturdu. Salihli Belediyesi Nikah Dairesi'nde Galatasaray taraftarı olan nikah memuru Ulvi Özkartal tarafından kıyılan nikah töreninde fanatik Fenerbahçe taraftarı olan çift, Fenerbahçe forması giydi.

"Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü olduğu için bizler için çok özeldi" diyen Batuhan Kayakökoğlu, "Nikah tarihimizi de bu özel güne alarak bu anı sonsuza kadar ölümsüzleştirmek istedik. Eşimle birlikte fanatik Fenerbahçe taraftarıyız. Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeliler Günü'nde Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdular - Son Dakika
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