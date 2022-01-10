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Fenerbahçeliler yeni hocayı biraz daha bekleyecek! - Son Dakika

Fenerbahçeliler yeni hocayı biraz daha bekleyecek!

10.01.2022 20:18
Fenerbahçeliler yeni hocayı biraz daha bekleyecek!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adana Demirspor maçından önce gazetecilerle bir araya geldi. Maçın ardından hocanın açıklanması beklenirken Başkan Koç ters köşeye yatırdı. Ali Koç yeni hocanın geleceği tarihle ilgili, "İki haftalık süreçte hocamız belli olabilir. Seyahatlere başlıyorum" açıklamalarında bulundu.

Koronavirüs testi negatife dönen Başkan Ali Koç, Adana Demirspor maçını takip etmeye gelen gazetecileri ziyaret etti. Başkan Koç'un teknik direktörle ilgili yöneltilen sorulara verdiği cevap şaşırttı. Bir, iki gün içinde netleşmesi beklenen hoca konusuna Ali Koç, "2 haftaya bitirmeye çalışacağız" yanıtını verdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"SEYAHATLERE BAŞLIYORUM"

"Testim dün gece negatife döndü. Yarın yurt dışı seyahatlerime başlıyorum. A-B-C hocasına göre ilerleyişimiz şekillenecek. En uygun model şu an kafamızdaki isimlerinden biriyle anlaşıp, hazirana kadar takımı hazırlaması.

"BU ÜLKEYE HATIRLATACAĞIZ"

Önümüzdeki hafta kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Bu ülke balık hafızalı bir ülke. Kimin ne yaptığını, ne iş çevirdiğini hatırlatacağız.

"BU HEMEN OLMUYOR"

Bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Telefonla, Zoom'la falan olmuyor bu işler. İki haftalık süreçte hocamız belli olabilir."

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Togo Cumhuriyeti, Adana Demirspor, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

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