Fenerbahçe\'ye 50 milyon euroluk golcü

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken Aziz Yıldırım cephesinden flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin Brentford’un yıldız golcüsü Igor Thiago için harekete geçtiği öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM BÜYÜK OYNUYOR

7 Haziran’daki seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım’ın yeni sezonda şampiyon olacak güçlü bir kadro kurmayı hedeflediği belirtildi. Tecrübeli başkan adayının özellikle forvet hattına dünya çapında ses getirecek bir yıldız transfer etmek istediği ifade edildi.

HEDEF IGOR THIAGO

Fenerbahçe’nin gündemine gelen son ismin Brentford forması giyen Igor Thiago olduğu öne sürüldü. 24 yaşındaki Brezilyalı golcü için kısa süre içinde resmi temasların başlayabileceği aktarıldı.

PREMIER LİG’DE DİKKAT ÇEKTİ

Igor Thiago bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu Premier Lig’de önemli çıkış yapan isimlerden biri oldu.

39 MAÇTA 25 GOL

Brezilyalı santrfor bu sezon çıktığı 39 resmi maçta 25 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Igor Thiago’nun performansı Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı.

50 MİLYON EUROLUK DEV OPERASYON

Brentford’un yıldız futbolcu için yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi. Transferin toplam maliyetinin 50 milyon euro seviyelerine ulaşabileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE’DE FORVET OPERASYONU

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada iki santrfor transfer edeceklerini söylemişti. Sarı-lacivertlilerin Igor Thiago dışında başka yıldız golcülerle de temas halinde olduğu belirtiliyor.