Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder, Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolculardan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın kadrosuna dahil edildi. - İSTANBUL
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Doğan, yaşanan sürecin yönetim kurulu tarafından dikkatli bir şekilde takip edildiğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı disiplin sevklerinden sonra detaylı açıklama yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübünü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını olayların önüne meze etmeye kalkışan hiç kimse ya da kuruma izin vermeyeceklerini vurguladı.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili süreci dikkatlice takip ettiklerini belirterek, hiç kimsenin Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını olayların önüne meze etmeye kalkışmamasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
16-18 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın son gününde müsabakalar tamamlanırken Kadınlarda Türkiye 85 puan farkla şampiyon oldu. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci olurken, ikinci Macaristan 105 puan, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan topladı. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci, Özbekistan ise üçüncü sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci, Azerbaycan ise üçüncü oldu. Kadınlarda serbest ve grekoromen stilde son gün madalya kazanan sporcular da açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Alanyaspor - Kayserispor maçında gol iptal edilirken, Beşiktaş - Antalyaspor maçında ise penaltı kararları verildi. Adana Demirspor - Sivasspor maçında ise Sivasspor lehine faul kararı verildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübü'nü ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu. Yavaş, Gençlerbirliği'nin Ankara ve Ankaralılar için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kulübe olan desteğin süreceğini ifade etti. Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından kulüp başkanı Engin Koyun istifa etti. Yönetim kurulu, istifayı kabul ederek kulübün olağanüstü kongreye götürülmesine karar verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, nisan ayında olağanüstü genel kurula gideceklerini ve gerekiyorsa bir alt lige ineceklerini belirtti. Koç, yaşanan olaylar sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca, maçın iptal edilmemesinde en büyük sorumlunun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu vurguladı. Koç, kulüp üyelerine çağrı yaparak, geleceklerini kendi belirlemeleri gerektiğini ve kulübe destek olmalarını istedi.
Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Cengiz Ünder'in sağ kasık ve Ferdi Kadıoğlu'nun sağ baldır bölgesindeki sakatlıkları nedeniyle bu iki oyuncunun yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın'ı aday kadroya dahil etti.
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