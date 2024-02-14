Ferhat Arıcan: Cimnastik, Çocukların Gelişimi İçin Çok Önemli

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Göztepe Cimnastik Akademisi Yöneticisi Ferhat Arıcan, çocukların gelişiminde cimnastiğin çok önemli olduğunu belirterek, "3 yaşından itibaren denge, güç, kuvvet, esneklik bu tarz motor becerileri yani temel becerileri cimnastik branşıyla kazanmamız mümkün oluyor." dedi.

2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda artistik cimnastikte bronz madalya kazanarak Türk cimnastiğinde bunu başaran ilk isim olan Ferhat Arıcan, aynı yıl Avrupa Cimnastik Birliği tarafından düzenlenen oylamada artistik cimnastikte yılın en iyi erkek cimnastikçisi seçildi.

Ferhat Arıcan'ın kaptanlığını yaptığı Milli Takım, 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ilk kez takım halinde kota aldı.

Ferhat Arıcan, AA muhabirine, tüm sporların temeli olan cimnastiğin çok küçük yaşta başlanan branşlardan biri olduğunu söyledi.

Cimnastiğin çocukların fiziksel ve mental gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten Ferhat Arıcan, şöyle konuştu:

"Biz Göztepe Cimnastik Akademisi'nde 2 yaştan itibaren eğitim veriyoruz. 2 yaştaki eğitimin amacı da velilerimizle beraber içeri giriyorlar ve vücutlarını kontrol etmeyi öğreniyorlar. Bunu öğrendikten sonra da hareket eğitimine geçiyoruz. Orada da önemli olan şu, motor becerileri o yaşlarda kazanabiliriz. 3 yaşından itibaren denge, güç, kuvvet, esneklik bu tarz motor becerileri yani temel becerileri cimnastik branşıyla kazanmamız mümkün oluyor."

Ferhat Arıcan, cimnastikle uğraşan miniklerin sporun temelini, ahlakını, disiplinini ve en önemlisi kültürünü öğrendiğini belirterek, "Biz 8 yaşında branşlaşmaya yönelik olarak çocuğumuzu bir testten geçiriyoruz ve o test sonucunda gerekirse diğer branşlara yönlendiriyoruz." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda birçok branşta olduğu gibi artistik cimnastikte tarihi bir başarı kazanıldığını hatırlatan Ferhat Arıcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'nda voleybolcularımızın elde ettiği başarı, Mete'nin okçuluk branşında kazandığı madalya, benim orada tarihimizin ilk cimnastik madalyasını kazanmam, bu branşlara olan ilgiyi ve alakayı arttırdı. Özellikle cimnastik branşında olimpiyat madalyasından sonra birçok veli bilinçlendi. Cimnastiğin temel bir branş olduğunu anladı."

Eğitimler 1000 sporcu ile sürüyor

Ferhat Arıcan, çocuklar için doğru spor okulunu seçmenin çok önemli olduğunu kaydeden sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet cimnastik yapmalı ama önemli olan nitelikli ve nicelikli doğru spor okulunu seçmektir. Cimnastik, fiziksel bir branş olduğu için bu niteliği bulmak için de doğru antrenman, doğru antrenman metodu, doğru antrenör ve en önemlisi de doğru spor okulunu seçmeli. Biz Göztepe Cimnastik Akademisinde çok değerli antrenörlerimizle çalışıyoruz. Bizim tüm yaptığımız antrenman metotları tüm şubelerimizde şu an bine yakın sporcumuz var, her gün aynı antrenman metodu yapılıyor."