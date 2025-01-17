Fernando Muslera rekor kırdı

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2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de rekor kırdı.

BÜLENT KORKMAZ İLE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN İSİM

Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz ile birlikte Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncu oldu. Muslera, Galatasaray kariyerinde 428 maça çıkan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

MUSLERA'NIN GALATASARAY RAKAMLARI

14 yıldır Galatasaray'da forma giyen Muslera, Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen Muslera, sarı-kırmızılı kariyerinde toplam 532 maça çıktı. Bu maçlarda 572 gol yiyen 38 yaşındaki kaleci, 187 kez de kalesini gole kapatmayı başardı. Uruguaylı eldivenin ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Cimbom'da geçirdiği 14 yılda 7 kez Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.