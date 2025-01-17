Fernando Muslera rekor kırdı - Son Dakika
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Spor

Fernando Muslera rekor kırdı

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Hatayspor maçıyla birlikte Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 428. kez sahaya çıkan Fernando Muslera, rekor kırdı.

17.01.2025 20:29
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2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de rekor kırdı.

BÜLENT KORKMAZ İLE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN İSİM

Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz ile birlikte Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncu oldu. Muslera, Galatasaray kariyerinde 428 maça çıkan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

MUSLERA'NIN GALATASARAY RAKAMLARI

14 yıldır Galatasaray'da forma giyen Muslera, Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen Muslera, sarı-kırmızılı kariyerinde toplam 532 maça çıktı. Bu maçlarda 572 gol yiyen 38 yaşındaki kaleci, 187 kez de kalesini gole kapatmayı başardı. Uruguaylı eldivenin ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Cimbom'da geçirdiği 14 yılda 7 kez Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Fernando Muslera rekor kırdı

Bülent Korkmaz, Galatasaray, Hatayspor, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fernando Muslera rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • ferhat eser:
    en çok Golü BEŞİKTAŞTAN yiyerek rekoru kırdı o zaten yallahhhh şimdi 22 92 Yanıtla
  • Çelikk:
    gavatsaray bugün haşat olacak 21 50 Yanıtla
  • Sener Demir:
    ferhat ve çelik gibi civcivlere inat Galatasaray kanırta kanırta şampiyon olacak! Ağlatmaya devam 55 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Özgür çelik sen kendini ananı sev yada zürafa sokağına yürü 3 37 Yanıtla
  • ferhat eser:
    gerçekler acıdır acıtır saygı duyacaksınız 4 28 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talatta gavatsarayı onayladı aferim lan talatt :)) 6 26 Yanıtla
  • Çelikk:
    şu anda gs künefe yiyor admin gibi 4 28 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FUTBOL FAKİRİ OKAN BURUK HALA BERKAN DENEN EZIKLE OYNUYOR, 13 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ KÜÇÜK TAKIM OLDUGU ICIN DUNYA DEVI GORUNCE G.T MOTOR TAKIP Q MAC OYNUYOR, SONRA ILK YARIDA 20 PUAN CAKIYORUZ 6 13 Yanıtla
  • Hüseyin Salar:
    mal fenerlileri yarısta tutma çabası 9 5 Yanıtla
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