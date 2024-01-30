Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı

Kadroda köklü bir değişiklik için start veren Beşiktaş, Valencia'nın deneyimli stoperi Gabriel Paulista'yı renklerine bağlamak istiyor.
İspanyol basınına göre, Fernando Santos'un da onayıyla transfer için harekete geçen Beşiktaş, Valencia'da kadroda düşünülmeyen Paulista'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Portekizli hocanın, Brezilyalı stoperi oldukça beğendiği belirtildi.
Valencia, Paulista'yı 2017'de Arsenal'den 11 milyon euroya transfer etmişti. 33 yaşındaki futbolcu 220 maçta 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı da verdi.
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