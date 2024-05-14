Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı - Son Dakika
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Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı

Fethiye\'de düzenlenen Atatürk\'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı

Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Göcek Yat Kulübü tarafından organize edildi. Yarışlarda 13 ülkeden gelen 66 tekne ve 513 sporcu yer aldı. Yarışlar 17 Mayıs'ta sona erecek ve kazananlar ödül töreniyle kupa ve madalyalarını alacak.

14.05.2024 15:18
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Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, görkemli bir açılışla başladı. Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen ve Fethiye Körfezi ile Göcek koylarında gerçekleştirilen yarışlarda yelkenliler, Göcek açıklarında verilen start ile yol almaya başladı.

Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, sporculara hem rekabet dolu anlar yaşatırken hem de Atatürk'ün anısını yaşatmak amacıyla düzenleniyor. Organizasyonun ilk gününde yarışçılar, İz Kayası mevkisinde üçgen rotada kıyasıya mücadele etti. Yarışlarda 13 ülkeden gelen 66 tekne ve toplamda 513 sporcu yer aldı. Bu geniş katılımlı etkinlik, uluslararası düzeyde büyük ilgi gördü ve renkli görüntülere sahne oldu.

Göcek Yat Kulübü yetkilileri, yarışların sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığını belirterek, katılımcılara başarılar diledi.

Yarışlar 17 Mayıs'ta sona erecek ve kazananlar düzenlenecek ödül töreniyle kupa ve madalyalarını alacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı - Son Dakika
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