Fethiye\'de Babadağ Ultra Maratonu Gerçekleşti

Spor

Fethiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonunda sporcular, ilk gün patika yollarda mücadele ederek, kıyasıya yarıştı.

Birçok kurum ve kuruluşun organizasyonu işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katıldı. 5 etaptan oluşan parkurlarda patika yollarda mücadele eden sporcular 60 kilometre, 15 kilometre ve 14 kilometre etaplarında kıyasıya yarıştı. Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, bu etkinlikten tüm sporcuların keyif aldığını söyledi.

"15 Ülkeden Yaklaşık 300 Sporcu Katıldı"

Özdemir, etkinliğe 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığını belirterek, "5 kilometre Ölüdeniz, 14 kilometre Kayaköy, 15 kilometre Ölüdeniz'den Babadağ'a tırmanış yarışımız var. Bir de 24 kilometrelik downhill dediğimiz yarış var. Son olarak 60 kilometrelik Babadağ Ultra Maratonu. Ölüdeniz'den başlayan yarış Kayaköy içerisinden geçiyor. Daha sonra Babadağ 1900 metre zirve ve Kirme, Karaağaç tarafına koşturduğumuz zorlu ve keyifli bir yarış" dedi.

Yarış, yarın sona erecek ve gelecek yıllarda daha çok katılımlı hale getirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA