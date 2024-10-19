Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Gerçekleşti - Son Dakika
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Spor

Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Gerçekleşti

Fethiye\'de Babadağ Ultra Maratonu Gerçekleşti

Fethiye'de düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu'na 15 ülkeden 300 sporcu katıldı, yarışlar devam ediyor.

19.10.2024 11:58
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Fethiye'de bu yıl ikincisi düzenlenen Babadağ Ultra Maratonunda sporcular, ilk gün patika yollarda mücadele ederek, kıyasıya yarıştı.

Birçok kurum ve kuruluşun organizasyonu işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katıldı. 5 etaptan oluşan parkurlarda patika yollarda mücadele eden sporcular 60 kilometre, 15 kilometre ve 14 kilometre etaplarında kıyasıya yarıştı. Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, bu etkinlikten tüm sporcuların keyif aldığını söyledi.

"15 Ülkeden Yaklaşık 300 Sporcu Katıldı"

Özdemir, etkinliğe 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığını belirterek, "5 kilometre Ölüdeniz, 14 kilometre Kayaköy, 15 kilometre Ölüdeniz'den Babadağ'a tırmanış yarışımız var. Bir de 24 kilometrelik downhill dediğimiz yarış var. Son olarak 60 kilometrelik Babadağ Ultra Maratonu. Ölüdeniz'den başlayan yarış Kayaköy içerisinden geçiyor. Daha sonra Babadağ 1900 metre zirve ve Kirme, Karaağaç tarafına koşturduğumuz zorlu ve keyifli bir yarış" dedi.

Yarış, yarın sona erecek ve gelecek yıllarda daha çok katılımlı hale getirilmesi hedefleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Fethiye, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu Gerçekleşti - Son Dakika

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