Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı

Fethiye\'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
13.01.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile karşılaşan Galatasaray'da Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi, üst üste iki penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Karşılaşmaya ilk yarının son anlarında kaçan iki penaltı damga vurdu. Mücadelenin 35. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Sarı-kırmızılıların hücumunda Kazımcan Karataş, ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top savunmada Şahan'dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek beyaz noktayı gösterdi.

ICARDI PENALTIDAN YARARLANAMADI

Topun başına gelen Arjantinli golcü oyuncu Mauro Icardi, penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi. Ancak yapılan inceleme sonucu penaltı, Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle tekrar ettirildi.

TEKRAR EDİLEN PENALTIDA YİNE KALECİ BAŞARILI

Icardi, 38. dakikada bir kez daha topun başına geçti ve yine aynı köşeye vurdu. Sezon başında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fethiyespor'a transfer olan Arda Akbulut, yıldız isme yine geçit vermedi. Icardi, ikinci penaltının ardından kaleci Arda Akbulut'u tebrik etti.

Türkiye Kupası, Mauro Icardi, Fethiyespor, Galatasaray, Fethiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • serhat ali serhat ali:
    bunlar hakemlerin iteklemesi, sponsorların hileleri ile yaşıyordu zaten. bitti bunlarin işi...trabzon 2. bunlar 3. bitirir ligi... 31 16 Yanıtla
    1970 1970:
    hadi ordan kırk yılda bir kazandığınız kupanın şarhoşluğumu var hayırdır 3 1
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Galatasaray atana kadar yaptı ama gene atamadi 35 5 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş.. 9 3 Yanıtla
  • Murat Mertkol Murat Mertkol:
    bittmis bu 2 0 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    3.ligte bile oynatilmaz. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:16
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 23:16:00. #7.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.