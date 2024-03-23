Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, 91. yıldönümünü sade bir çelenk sunma töreni ile kutladı. Fethiye Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunma töreninde konuşan Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı; "Fethiyespor'un üst liglerde olmasını diliyorum" dedi.

Lacivert Beyazlı Fethiyespor'da 91. yıl coşkusu yaşanıyor. 23 Mart 1933 yılında kurulan Fethiyespor'un yıl dönümü Beşkaza Meydanı'nda sade bir çelenk sunma töreni ile kutlandı. Atatürk anıtı önünde çelenk sunma törenine, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı Başkan yardımcıları Metin Sevinç, Aytekin Aras alt yapı koordinatörü Enver Ataçocuğu ile alt yapı antrenörü ve sporcuları katıldı. Başkan Esat Bakırcı, Atatürk anıtına çelenk sunduktan sonra yaptığı açıklamada "91. yıldönümümüz hepimiz için kutlu olsun. Takımımızın deplasmana gitmesi ve Ramazan ayı olması nedeniyle sade bir çelenk sunma töreni gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde birlik, beraberlik coşkusu nedeniyle dualarla bir iftar yemeği yapacağız. Fethiyespor'umuzun üst liglerde olmasını diliyorum. Fethiyespor'u yaşatmak için güzel günler inşallah Fethiyespor'umuzun olsun" dedi. - MUĞLA