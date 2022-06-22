Sözleşmesi biten 25 yaşındaki sağ bek Serhat Mutlu, 3 yıllığına Çankaya FK'ya transfer oldu. Yine geçen yıl 21 golle oynayıp transferin gözdeleriden olan Ali Han Tuncer'in ise takımda kalacağı öğrenildi. Fethiyespor'da başkan Esat Bakırcı'nın tek aday olacağı, daha önce 2 kez ertelenen kongre 2 Temmuz'da düzenlenecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fethiyespor'da 2 yolcu - Son Dakika

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