Fethiyespor'da, Karaköprü Belediyespor mesaisi başladı - Son Dakika
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Fethiyespor'da, Karaköprü Belediyespor mesaisi başladı

21.03.2022 14:40
Fethiyespor'da, Karaköprü Belediyespor mesaisi başladı

3. Lig 3. Grupta mücadele eden Fethiyespor, 27 Mart Pazar günü saat 14: 00'te, Fethiye Şehir Stadı'nda oynayacağı Karbel Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

3. Lig 3. Grupta mücadele eden Fethiyespor, 27 Mart Pazar günü saat 14: 00'te, Fethiye Şehir Stadı'nda oynayacağı Karbel Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı.

Pazar gününü izinli geçiren Fethiyersporlu futbolcular, Ceyhanspor maçının ardından 20 Mart Pazar günü oynanması planlanan Büyükçekmece Tepecikspor maçını, hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar doğrultusunda ertelenince oynayamamıştı. Fethiyespor geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren Karbel Karaköprü Belediyespor ile bu hafta sonunda Fethiye'de yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlarken; takımdaki hafif sakat olan oyuncular iyileşti. Sadece Serhat Mutlu'nun sakatlığı devam ederken, Fethiyespor'da serinin devamı için çalışmalar tempolu geçiyor. Teknik Direktör Selahattin Dinçel yönetiminde Karbel Karaköprü Belediyespor hazırlıklarına başlayan Fethiyespor'un galibiyet serilerini devam ettirmek istediği kaydedilirken, ertelenen Büyükçekmece Tepecikspor maçının ne zaman oynanacağı ile ilgili kararın Futbol Federasyonu tarafından Salı günü açıklanması bekleniyor.

3. Lig 3. Grupta mücadele eden Fethiyespor 26 karşılaşmada topladığı 56 puanla Esenler Erokspor'un ardından 2. sırada yer alırken, bu hafta sonunda karşılaşacağı Karbel Karaköprü Belediyespor ise 27 maçta 35 puanla 12. sırada yer alıyor. Fethiyespor Genel Kaptanı Nacit Çatal, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle arka arkaya ertelenen Büyükçekmece Tepecikspor maçının tarihi ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasını bekliyoruz. Biz bu hafta ilk yarıda yenildiğimiz Karbel Karaköprü Belediyespor ile karşılaşacağız. Bu maçı mutlak kazanmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz her maça ayrı ayrı analiz yaparak hazırlanıyoruz. Pazar günü taraftarlarımızın da desteği ile kazanmak ve hedefe yaklaşmak istiyoruz. Takımımızda Serhat Mutlu'nun dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmamaktadır. Takımımızın moral motivasyonu oldukça iyi olup, bir an önce maçın oynanmasını beklemektedirler" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Fethiyespor'da, Karaköprü Belediyespor mesaisi başladı

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Fethiyespor, Fethiye, Pazar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fethiyespor'da, Karaköprü Belediyespor mesaisi başladı - Son Dakika


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