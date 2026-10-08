Fethiyespor\'da Mustafa Ceviz dönemi başladı, takım 4 puanla ilk 5\'i hedefliyor

Fethiyespor'da Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Mustafa Ceviz getirildi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Sezona istediği başlangıcı yapamayan lacivert-beyazlı ekipte Sait Karafırtınalar ile yollar ayrılırken, teknik direktörlük görevine Mustafa Ceviz getirildi. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve yeni teknik direktör Mustafa Ceviz, düzenlenen açıklamada takımın mevcut durumu, teknik heyette yapılan değişiklikler ve yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, sezonun ilk bölümünde alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gittiklerini belirterek Mustafa Ceviz ile çalışma kararı aldıklarını söyledi. Bakırcı, Mustafa Ceviz ile geçmişten gelen bir tanışıklıkları ve çalışma geçmişleri bulunduğunu ifade ederek, yeni dönemde kulübün kendi iç dinamiklerine ve tanıdıkları isimlere güvendiklerini dile getirdi. Yeni teknik ekipte daha önce Fethiyespor'da görev yapan isimlerin de yer alacağını belirten Bakırcı, ekibe Şener'in de dahil olduğunu açıkladı. Teknik ekipte Kemal Hoca ve Bilal Bey ile de yola devam edileceğini kaydeden Bakırcı, bir ismin daha yarın ekibe katılmasının beklendiğini söyledi. Fethiyespor'un mevcut durumda 4 puanı bulunduğunu hatırlatan Bakırcı, hedeflerinin kısa sürede puan kaybını telafi ederek ilk 5 yarışında yer almak olduğunu belirtti. Bakırcı, taraftara da çağrıda bulunarak Fethiyespor'a sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Fethiyespor'un şehrin ortak değeri olduğunu ifade eden Bakırcı, taraftarların takıma destek vermesini istedi.

"Bu, düzelmeyecek bir tablo değil"

Fethiyespor'un yeni teknik direktörü Mustafa Ceviz ise yeniden lacivert-beyazlı kulübün başına geçtiği için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Esat Bakırcı ve yönetim kuruluna teşekkür eden Ceviz, sezonun başlangıcının istenilen seviyede olmadığını ancak mevcut tablonun düzeltilemeyecek bir durum olmadığını belirtti. Ceviz, Fethiyespor'un geçmiş dönemlerinde de sezon başlarında puan kayıpları yaşadığını hatırlatarak, bu süreçlerin daha sonra telafi edildiğini ve başarıların geldiğini ifade etti. Daha önce Fethiyespor forması giyen ve teknik direktör olarak da görev yapan Ceviz, kulüple geçmişte önemli başarılar yaşadığını belirterek, zor dönemlerde takımın ligde kalmasını sağladıkları bir sezonu da hatırlattı. Ceviz, o dönemde Fethiyespor'un "düşecek" denilen bir süreçten çıkarak ligi 4. sırada tamamladığını ve bu başarının kendileri açısından şampiyonluk kadar değerli olduğunu söyledi.

"Fethiyespor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz"

Fethiyespor'un yeni teknik direktörü Mustafa Ceviz, taraftar desteğinin önemine de dikkat çekti. Stadyumun yeni proje nedeniyle şu anda istenilen kapasitede kullanılamadığını belirten Ceviz, buna rağmen Fethiyespor taraftarlarının takıma destek vermeye devam etmesini istedi. Ceviz, "Bana bu teklifin yapılmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine en kısa sürede elimizden geldiği kadar iyi bir mesai yaparak, çalışarak, oyuncu kardeşlerimizle birlikte Fethiyespor'un yeniden ahengini oluşturup güzel işler başarmak istiyoruz" dedi. Takım kadrosunda kendisini kanıtlamış ve farklı dönemlerde başarılar elde etmiş oyuncuların bulunduğunu belirten Ceviz, bu oyuncularla birlikte yeniden güçlü bir takım oluşturmayı ve Fethiyespor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedeflediklerini söyledi.