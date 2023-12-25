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Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri ile Yollar Ayrıldı

TFF 2. Lig'de ilk devre sonunda Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Gülleri'nin teknik direktörlüğü süresince takım 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Yeni teknik direktör ise merak konusu.

Fethiyespor\'da Teknik Direktör Taner Gülleri ile Yollar Ayrıldı
25.12.2023 - 20:35,  Güncelleme: 20:38
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, teknik direktör Taner Gülleri ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulübün teknik direktörlük görevini yürüten Gülleri ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Gülleri'nin görev yaptığı süre boyunca kulüp için fedakarlık yaptığı ve Fethiyespor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuğu belirtilen açıklamada, Gülleri'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fethiyespor'da Teknik Direktör Taner Gülleri ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
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