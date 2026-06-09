Fethiyespor Dış Transferde İki İsimle Anlaştı - Son Dakika
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Fethiyespor Dış Transferde İki İsimle Anlaştı

09.06.2026 11:38
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Fethiyespor, Fatih Kurucuk ve Enes Şahin ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

YENİ sezonda yine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacak Fethiyespor, dış transferde Karagümrük forması giyen stoper Fatih Kurucuk ve İskenderunspor'dan santrfor Enes Şahin ile anlaşmaya vardı. İki ismin sözleşme imzalaması bekleniyor. 28 yaşındaki Fatih geçen sezon ilk yarıda 1'inci Lig'deki Sarıyer'e kiralanıp, ikinci devrede Süper Lig'de Karagümrük'te oynadı. 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu Enes geçen sezon 2'nci Lig'de 28 maçta 14 golle başarılı bir performans sergiledi. Fethiyespor daha önce iç transferde kaptan Şahan Akyüz'e, dış transferde Sakaryaspor'dan kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a sözleşme imzalatmıştı.

Kaynak: DHA

Fethiyespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor Dış Transferde İki İsimle Anlaştı - Son Dakika

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