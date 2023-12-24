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Fethiyespor, evinde 24Erzincanspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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Fethiyespor, evinde 24Erzincanspor'a mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde oynadığı maçta 24Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu. Fethiyespor'un golünü Selim Kayacı atarken, 24Erzincanspor'un gollerini Gençer Cansev, Muhammed Enes Yılmaz ve Bahadır Taşdelen kaydetti. Maçta her iki takımdan da oyuncular kırmızı kart gördü.

Fethiyespor, evinde 24Erzincanspor\'a mağlup oldu
24.12.2023 - 16:13,
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FETHİYE,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 19'uncu hafta mücadelesinde Fethiyespor evinde 24Erzincanspor'a 3-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 9'uncu dakikada Gençer Cansev, 86'ncı dakikada penaltıdan Muhammed Enes Yılmaz ve 90+6'ncı dakikada Bahadır Taşdelen atarken, Fethiye temsilcisinin golü 57'nci dakikada Selim Kayacı'dan geldi.

Erzincan temsilcisinde Özkan Yiğitler, 64'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Fethiye takımında 90+3'üncü dakikada ikinci sarıdan Murat Yılmaz oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Fethiyespor ilk devreyi 22 puanla, Erzincanspor ise 33 puanla tamamladı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Fethiyespor, evinde 24Erzincanspor'a mağlup oldu - Son Dakika
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