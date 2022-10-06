Fethiyespor evinde ilk kez yıkıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada farklı deplasmanda farklı grafik ortaya koyan Fethiyespor, evinde ilk kez teslim oldu. Daha önce iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan, deplasmanda ise galibiyeti bulunmayan Muğla temsilcisi, dün evindeki hafta içi mesaisinde Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Grupta 8 maç sonunda 10 puanla 12'nci sırada kalan Fethiyespor, pazar günü zorlu Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
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