Fethiyespor evinde ilk kez yıkıldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada farklı deplasmanda farklı grafik ortaya koyan Fethiyespor , evinde ilk kez teslim oldu. Daha önce iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan, deplasmanda ise galibiyeti bulunmayan Muğla temsilcisi, dün evindeki hafta içi mesaisinde Ankara Demirspor 'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Grupta 8 maç sonunda 10 puanla 12'nci sırada kalan Fethiyespor, pazar günü zorlu Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: DHA

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